مجلس النواب: كل ما صدر عن حكومة الدبيبة بعد سحب الثقة منها يعتبر باطلا

الوطن| متابعات

أصدر مجلس النواب بياناً ختامياً لجلسته الطارئة التي عقدت لمناقشة لقاء المنقوش بوزير الخارجية الإسرائيلي، ويؤكد بأن كل ما صدر عن حكومة الدبيبة بعد سحب الثقة منها يعتبر باطلا.

وطالب البيان من النائب العام بالتحقيق مع حكومة الدبيبة بانتحال الصفة والفساد وجريمة التواصل مع الإحتلال الإسرائيلي.

وأكد البيان أن الحكومة الشرعية هي الحكومة المكلفة من البرلمان وندعو جميع الجهات بعدم تنفيذ تعليمات حكومة الدبيبة.

ودعا جميع الدول بالتعامل مع الحكومة المكلفة من البرلمان بعد أن تأكد فشل حكومة الدبيبة، حاثًا على دعوة الشعب الليبي إلى الإصرار على تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت.