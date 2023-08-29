بلدية بنغازي تطلق حملة توعوية للمحافظة على المدينة من أعمال الحفر العشوائية

الوطن| رصد

أطلقت بلدية بنغازي حملة توعوية للمحافظة على مدينة بنغازي من أعمال الحفر العشوائية، مضيفة أن أعمال الحفريات تتطلب الحصول على رخصة أعمال الحفر حفاظاً على شبكات البنية التحتية.

وأضافت البلدية مخاطبة أصحاب شركات المقاولات، إن قيامهم بأعمال الحفريات دون الحصول على رخصة أعمال الحفر، يعرضهم للمسائلة القانونية والغرامة المالية.

وتابعت أن قيام المواطنين بأعمال الحفر لتنفيذ توصيلات لخطوط المياه والصرف الصحي والكهرباء، دون الحصول على رخصة أعمال الحفر يعتبر مخالفة قانونية.

وبينت البلدية أن حصول المراطنين على تصريح الحفر من البلدية، يُساهم في الحفاظ على شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء من الأضرار التي ممكن أن تنتج.