جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي يحتفل بالذكرى الـ40 لإطلاق المشروع

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أحيا جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الذكرى الـ40 لإطلاق المشروع، كأضخم مشروع لنقل المياه صناعيا من جوف الصحراء إلى مدن الساحل عبر أنابيب ضخمة مدفونة في الأرض بعمق سبعة أمتار، وبمسافة تمتد إلى 4000 كيلو متر.

وأنتج النهر الصناعي خلال العقود الأربعة الماضية أكثر من 12 مليار متر مكعب من المياه من 1300 بئر غالبيتها بعمق 500 متر طوال لنقل 6.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا إلى المدن الرئيسية الكبرى في الشمال الليبي، وفق تقديرات رسمية صادرة عن الجهاز.

ويتكون جهاز النهر الصناعي من مجموعة منظومات هي منظومة السرير سرت– تازربو – بنغازي، منظومة الحساونة – الجفارة، منظومة الجغبوب – طبرق، منظومة غدامس– النقاط الخمس والزاوية، منظومة الكفرة – تازربو، وصلة القرضابية– السدادة.

وبهذه المناسبة أعلن الجهاز عن دعوة عامة لتوقيع الطبعة الثانية من كتاب “خطوات على درب النهر” لمحمد محمد غانم والذي يجسد مراحل المشروع وذلك يوم الأحد القادم الموافق 3 سبتمبر بمكتبة الجهاز بمقر إدارة التدريب.