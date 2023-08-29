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جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي يحتفل بالذكرى الـ40 لإطلاق المشروع

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

أحيا جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الذكرى الـ40 لإطلاق المشروع، كأضخم مشروع لنقل المياه صناعيا من جوف الصحراء إلى مدن الساحل عبر أنابيب ضخمة مدفونة في الأرض بعمق سبعة أمتار، وبمسافة تمتد إلى 4000 كيلو متر.

وأنتج النهر الصناعي خلال العقود الأربعة الماضية أكثر من 12 مليار متر مكعب من المياه من 1300 بئر غالبيتها بعمق 500 متر طوال لنقل 6.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا إلى المدن الرئيسية الكبرى في الشمال الليبي، وفق تقديرات رسمية صادرة عن الجهاز.

ويتكون جهاز النهر الصناعي من مجموعة منظومات هي منظومة السرير سرتتازربوبنغازي، منظومة الحساونةالجفارة، منظومة الجغبوبطبرق، منظومة غدامسالنقاط الخمس والزاوية، منظومة الكفرةتازربو، وصلة القرضابيةالسدادة.

وبهذه المناسبة أعلن الجهاز عن دعوة عامة لتوقيع الطبعة الثانية من كتابخطوات على درب النهرلمحمد محمد غانم والذي يجسد مراحل المشروع وذلك يوم الأحد القادم الموافق 3 سبتمبر بمكتبة الجهاز بمقر إدارة التدريب.

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الوطن الليبية

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