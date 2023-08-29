بعيو: ليبيا لن تعاني فراغاً في السلطة عندما يذهب الخائن الدبيبة لمزبلة التاريخ

طمأن محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، الشعب الليبي على مستقبل الحياة السياسية في حالة إسقاط حكومة عبد الحميد الدبيبة، في ظل موجة الفضب الشعبية عقب لقاء نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية في الحكومة بنظيرها الإسرائيلي.

وقال بعيو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ليبيا لن تعاني من فراغ في السلطة عندما يذهب الخائن الدبيبة بإذن الله إلى مزبلة التاريخ سجينا أو هاربا، لأن الحكومة الليبية التي نالت الثقة من مجلس النواب موجودة وتعمل.

وأضاف بعيو:” كل من يرفض الاعتراف بالحكومة الليبية والتعامل معها من المؤسسات والأجهزة يعتبر متمردا خارجا عن الشرعية والقانون”.

وكانت وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة “نجلاء المنقوش” ألتقت نظيرها الإسرائيلى “إيلي كوهين” في العاصمة الإيطالية روما.