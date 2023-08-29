عقيل: واشنطن أدركت حجم التهديد الشعبي لأي نظام ليبي يقترب من الكيان الصهيوني

اعتبر المحلل السياسي، عز الدين عقيل، أن ردة فعل الشعب الليبي على لقاء نجلاء المنفوش وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة بنظيرها الإسرائيلي في إيطاليا، جاءت على عكس الرغبة الأمريكية في التعامل مع الكيان الصهيوني.

وقال عقيل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” عكس ما تعودت عليه واشنطن من مساومة أنظمة الحكم، بزيادة حمايتها ومساعدتها بقدر خضوعها للدوله الصهيونية”.

وأضاف:” فقد بات معلوم لواشنطن – في ليبيا – حجم التهديد الشعبي الكبير، الذي ينطوي عليه اقتراب أى نظام سياسي ليبي من الكيان الصهيوني بصورة مهينة لمشاعر الشعب”.

وكانت وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة “نجلاء المنقوش” ألتقت نظيرها الإسرائيلى “إيلي كوهين” في العاصمة الإيطالية روما.