لجنة المرأة بالبرلمان تدعو لاتخاذ إجراءات رادعة تجاه المنقوش

طالبت لجنة شؤون المرأة ولطفل بمجلس النواب الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش لخرقها ومخالفتها الصريحة للقانون رقم 62 لسنة 1957 الذي ينص على حظر وتجريم التطبيع أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع إسرائيل.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين خيانة عظمى وجريمة أخلاقية منافية لثوابت الأمة الإسلامية والشعب الليبي.

واعتبرت الجنة أن ما قامت به وزيرة الخارجية لا يمثل الثوابت الوطنية والقومية للمرأة الليبية تجاه القضية الفلسطينية.