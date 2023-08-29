الطقس في ليبيا.. أجواء حارة شرقاً وجنوباً والقصوى تصل لـ 44 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت تذبذب درجات الحرارة بين الانخفاض والارتفاع على مناطق شمال غرب البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز الوطني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع درجات الحرارة على المناطق الشرقية والجنوبية، والقصوى تسجل 44 درجة.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الخميس مع احتمال سقوط أمطار متفرقة والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية شرقية، وتتراوح درجات الحرارة بين 30 و35 درجة مئوية على معظم المناطق وتسجل زيادة طفيفة غدا لتتراجع يوم الخميس.

وعن طقس (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، وتتراوح درجات الحرارة بين 33 و39 درجة مئوية وتصل إلى 43 درجة مئوية على أجدابيا وتسجل انخفاضا غدا.

وفي منطقة (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق خاصة على غات مع احتمال سقوط أمطار متفرقة والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 39 و44 درجة مئوية.

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وأخيراً طقس (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 40 و44 درجة مئوية.