الصغير: عواطف الطشاني متواطئة مع حكومة الدبيبات

اتهم وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، إدارة قناة ليبيا الوطنية بالتواطئ مع حكومة الدبيبة وامتناعها عن التغطية الإعلامية لموجة الغضب الشعبية الرافضة للقاء نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة المؤقتة مع نظيرها الإسرائيلي.

وقال الصغير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” قناة ليبيا الوطنية بإدارة عواطف الطشاني متواطئة في منع التغطية الإعلامية لتداعيات اجتماع حكومة الدبيبات مع الكيان الصهيوني”.

وأضاف الصغير:” لا يقبل بأن تكون قناة رسمية تمول بأموال الليبيين والعاملين فيها موظفين عموميين لا تفرد تغطية لحدث جلل كالتطبيع مع الصهاينة

على المعنية أما السماح للإعلاميين بتغطية الأحداث والتداعيات أو أن تستقيل أو أن تتبنى التطبيع مع حكومة الدبيبات”.

وكانت وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة “نجلاء المنقوش” ألتقت نظيرها الإسرائيلى “إيلي كوهين” في العاصمة الإيطالية روما.