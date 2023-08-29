إعلام إسرائيلي: القائم بالأعمال الأمريكي استدعى وزير خارجية إسرائيل بسبب المنقوش

أعلنت قناة 13 الإسرائيلية أن القائم بالأعمال الأمريكي استدعى وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين لتسريبه اللقاء مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

وبينت قناة 13 الإسرائيلية أن وزير خارجية إسرائيل أبغ الولايات المتحدة أن تسريب اللقاء لم يكن متعمدا.

واحتجت إدارة بايدن لدى الحكومة الإسرائيلية على قرار وزير الخارجية الإسرائيلي الكشف عن اجتماع سري عقده أخيراً مع نظيرته الليبية، حسبما قال مسؤول إسرائيلي ومسؤولان أمريكيان لموقع أكسيوس الأميريكي.

وتشعر إدارة بايدن بالقلق من أن فضح الاجتماع والاضطرابات التي تلت ذلك لن تؤدي فقط إلى قتل الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وليبيا، ولكنها ستضر أيضًا بالجهود الجارية مع الدول العربية الأخرى، فضلاً عن مصالح الأمن القومي الأميركي، كما قال أحد المسؤولين الأميركيين للموقع.