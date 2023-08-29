الحرس البلدي مصراتة يضبط سيارة تنقل أدوية بطريقة غير صحيحة

العنوان

تمكنت إحدى تمركزات الحرس البلدي داخل مدينة مصراتة من ضبط شحنة أدوية تنقل بطريقه غير صحيحة وفي مركبات غير مبردة.

وأوضح جهاز الحرس البلدي مصراتة أن هذه الأدوية هي أدويه خاصة بالمناعة وتستخدم غالبا عند حالات سرطان الدم وتم نقلها في حوافظ ما ينذر بتلفها في حاله تعرضها لحرارة شديدة.

وأكد الجهاز أنه في حالة اشتراها المريض لرفع مناعته فلا تقدم له أي نتيجة ولن تساعده على الشفاء وبالأخص مرض الدم للذين لديهم سرطان في الدم.

ولفت جهاز الحرس البلدي إلى أن ثمن الحقنة الواحدة يتراوح مابين 250 دينار إلى 800 دينار .