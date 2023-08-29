ليبيا.. لجنة (6+6) تناقش ملاحظات حول مشاريع قوانين الانتخابات

اجتمعت اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة (6+6)، الإثنين، بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، لمناقشة الملاحظات المتعلقة بمشاريع قوانين الانتخابات.

وبحسب بيان الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، ظهر أعضاء اللجنة متوشحين الكوفية الفلسطينية، في سياق التعبير عن الرفض للقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين قبل أسبوع في روما.

وأحال مجلس النواب، في الثامن من أغسطس الجاري، قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى اللجنة المشتركة (6+6) المكلفة بإعدادهما من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة.

والأسبوع الماضي، أكد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي أن كل الأطراف في ليبيا اتفقت على تعديل القوانين الانتخابية التي أعدتها اللجنة المشتركة (6+6) المشكلة من مجلسي النواب والدولة.

ومطلع يونيو الماضي، أعلنت اللجنة المشتركة توافقها على مشروعي قانوني الانتخابات وإحالتهما إلى مجلسي النواب والدولة لاتخاذ اللازم بشأنهما، على الرغم من حالة الجدل التي أثارتها تلك المخرجات بين الأطراف السياسية.