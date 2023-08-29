«السني» مغازلاً المتظاهرين: القضية الفلسطينية هي الأم للشعب الليبي

أكد مندوب حكومة الوحدة المؤقتة بالأمم المتحدة طاهر السني، أنه مهما كان حجم الأزمة في ليبيا، فإن الشعب الليبي بكافة انتماءاته وتوجهاته موحدٌ ولا يختلف أبداً على أن القضية الفلسطينية هي قضيته الأُم.

وقال السني في تغريدة عبر «إكس»: “ما أكدناه سابقاً في الجمعية العامة للأمم المتحدة من موقف ليبيا الثابت تجاه القضية الفلسطينية”.

وأضاف “مهما كان حجم الأزمة في ليبيا، فإن الشعب الليبي بكافة انتماءاته وتوجهاته موحدٌ ولا يختلف أبداً على أن القضية الفلسطينية هي قضيته الأُم”.

وتابع “يؤكد على عدالتها وضرورة استرجاع حقوق الشعب الفلسطيني بما يرتضون، حتى قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القُدس الشريف. فلا سلام دون عدالة”.

وكانت مظاهرات قد خرجت في العديد من المدن تنديدا بلقاء وزيرة خارجية الدبيبة، نجلاء المنقوش، بوزير خارجية الكيان الإسرائيلي في العاصمة الإيطالية روما.