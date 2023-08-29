شركة الكهرباء: تثبيت القواعد المتهالكة على خط نقل الطاقة زلطن العسة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء البدء في إعادة تثبيت القواعد المتهالكة على خط نقل الطاقة زلطن / العسة جهد 66 ك.ف حتى لا تتعرض الأبراج للانهيار ولضمان استمرارية التغذية الكهربائية لكافة المواطنين.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن هذه الأعمال جرت بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لشبكات الجهد المتوسط وتنفيذ الشركة الوطنية للتنمية والاستثمار .

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار جهودها للحفاظ على استقرار الشبكة من خلال إجراء أعمال الصيانة لمكونات الشبكة في عديد المناطق.