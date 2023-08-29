عبد الجليل: الوجود التركي العسكري في ميناء الخمس أو في ليبيا عامة يعتبر استعمارًا وأمرًا مرفوضًا

ليبيا – كشف عياد عبدالجليل، الكاتب والإعلامي الليبي، أن الوجود التركي العسكري في ميناء الخمس أو في ليبيا عامة هو غير قانوني ويعتبر استعمارا وأمرا مرفوضا رفضا باتًا.

عبد الجليل وفي تصريح خاص لوكالة “فرات”، أكد أن وجود البوارج العسكرية التركية تعتبر استكمالا لتلك العملية من الاستعمار بحجة تدريب كادر ليبي وتحديدًا في ميناء الخمس، ومما يثير الجدل والتساؤلات حول تلك الخطوة هو اختيار ميناء الخمس لهذا الغرض على الرغم من أنه توجد قاعدة بحرية للتدريب.

وأضاف عبد الجليل أن الخمس تتمتع بميناء حيوي معروف على مستوى ليبيا ويعتبر من أهم الموانئ الليبية.