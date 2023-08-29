مفوضية المجتمع المدني تدعم الحراك الشعبي اللييي الداعم للقضية الفلسطينية

أعلنت مفوضية المجتمع المدني التابعة للمجلس الرئاسي دعمها، ما أسمته بـ”الحراك الشعبي العفوي” لدعم القضية الفلسطينية وعدم التفريط فيها مهما بلغت التضحيات.

ودانت المفوضية، ما قامت به وزيرة الخارجية الموقفة بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش وكل من ساندها أو شاركها في لقاء نظيرها الإسرائيلي في روما.

وحسب بيان منشور على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين، أكدت المفوضية رفضها أي شكل للتطبيع أو التواصل مع دولة الاحتلال.

ونوهت المفوضية بالقانون رقم 62 لسنة 1957 الذي يحظر التعامل مع إسرائيل، وحثت مكونات المجتمع الليبي على التعبير بشكل سلمي دون تخريب للممتلكات العامة.

وشهدت عدة مدن ليبيا بينها طرابلس والزاوية وتاجوراء ومصراتة وصبراتة والزنتان وزوارة والمرج ويفرن احتجاجات بعد تسريب لقاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.