“مجلس قبيلة الحساونة” يطالب بإسقاط حكومة الدبيبة واتخاذ إجراءات قانونية بحقها

الوطن|رصد

أدان مجلس قبيلة الحساونة، لقاء نجلاء المنقوش، بوزير خارجية إسرائيل، إيلي كوهين.

وأضاف المجلس في بيان له أن حكومة الدبيبة نسفت التاريخ المُشرق للشعب العربي الليبي، ومواقفه المتميزة لنصرة نضال وكفاح الشعب العربي الفلسطيني الشقيق.

وتابع” نرفض ما اقترفته حكومة الدبيبة وجميع أعضائها الذين ساهموا من في هذه الجريمة المُخلة ونطالب بإسقاط حكومة الدبيبة، واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات قانونية عاجلة”.

ودعا كل المكونات الاجتماعية والسياسية، إلى السير في نفس الطريق حتى تُكلل الجهود بإسقاط الخيانة والغدر.

وختم ان المساس بالثوابت الوطنية والسيادية مرفوض وبصورة نهائية، ولا يقُبل بشأنه أية حوارات