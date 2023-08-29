اتحاد ثوار الزنتان: لابد من حل حكومة الدبيبة فوراً

طالب اتحاد ثوار الزنتان، في بيان له بمحاكمة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بتهمة الخيانة العظمى على خلفية لقائها بنظيرها الإسرائيلي وحلّ حكومة الدبيبة فورًا.

وشدد البيان، على ضرورة محاسبة كافة المسؤولين عن التجهيز والإعداد والتنسيق للاجتماع المخزي مع الكيان الصهيوني الذي قامت به ممثلة حكومة الدبيبة للشؤون الخارجية والمنتحلة لصفة وزير الخارجية بتهمة الخيانة العظمى للدين والوطن.

كنا طالب البيان، الجهات التشريعية بحل حكومة الدبيبة فورًا وإحالة كافة أعضاءها المتهمين إلى لجنة تحقيق خاصة مكونة من ممثلين عن مجلسي النواب والدولة واتحاد ثوار ليبيا والهيئة العليا للقضاء.

وتمسك البيان بضرورة بتشكيل حكومة مصغرة تكون من خارج الشخصيات السياسية المتصدرة للمشهد السياسي الليبي الحالي وذلك لإدارة شؤون الدولة إلى حين الانتخابات المقبلة.

وتابع البيان:” مستعدون لخوض الحروب والقتال من أجل الذود عن الوطن وصيانة وحفظ مقدراته وثوابته الوطنية والدينية و عدم التسامح في تجاوز خطوطه الحمراء”.

وكانت وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة “نجلاء المنقوش” ألتقت نظيرها الإسرائيلى “إيلي كوهين” في العاصمة الإيطالية روما.