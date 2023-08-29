الحويج: لقاء المنقوش وكوهين مبرمج والترتيب له كان على أعلى مستوى من الحكومة

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أكد وزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، أن لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية في إسرائيل إيلي كوهين مبرمج والترتيب له كان على أعلى مستوى من حكومة الوحدة وأصبح اليوم فضيحة.

وأضاف المنقوش في تصريحات لتلفزيون المسار أنه لا يمكن لأي مسؤول أن يجري لقاء بهذا المستوى دون موافقات مسبقة من سلطاته العليا.

وطالب الوزير المفوض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن يتحلي بالشجاعة ويقدم استقالته بعد الفعل الذي ارتكبته حكومته.

ولفت الحويج إلى أن الدبيبة كان يطمح من اللقاء مع الجانب الإسرائيلي في جرعة سياسية لاستمراره في الحكم، وهو يواجه فضيحة بعد ردود الفعل الغاضبة على الصعيد الشعبي والبرلماني والحزبي.

وأكد أنه لا يمكن اتخاذ خطوات نحو التطبيع دون تنسيق وترتيب رفيع المستوى من حكومة الدبيبة الذي أشرف على اللقاء وكان على اطلاع كامل بمجرياته ولديه معلومات حول حيثياته.

وطالب الوزير المفوض النائب العام بالتحقيق مع حكومة الوحدة الوطنية ووقف التعامل معها بأي شكل كان، مؤكدًا أن المسؤولية السياسية تقتضي المضي في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.