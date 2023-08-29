الدبيبة والبوسيفي يتابعان تفعيل معهد القضاء المتوقف منذ أكثر من 10 سنوات

ليبيا- عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة اجتماع عمل مع وزيرة العدل في حكومته حليمة البوسيفي.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد أكد متابعة رئيس هذه الحكومة مع الوزيرة سير العمل بوزارتها والجهات التابعة لها فيما قدمت البوسيفي توضيحا حول نشاطات عدل تصريف الأعمال الوزارة خلال النصف الأول من العام الجاري.

ووفقا للبيان امتدت مساحة التوضيح شاملة الإجراءات المتخذة بشأن تفعيل معهد القضاء المتوقف عن العمل منذ ما يزيد عن 10 سنوات بعد صيانته وتجهيزه من قبل الوزارة في وقت شهد الاجتماع التطرق لضرورة العمل بالتنسيق مع الجهات التابعة والإلتزام بضوابطه.