مباحثات ليبية بريطانية لبحث سبل دعم الانتخابات والمصالحة

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، سبل دعم الانتخابات الليبية والمصالحة الوطنية، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولاين هرندول.

وبحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس على فيسبوك، جاء ذلك في لقاء عقد اليوم الإثنين بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وتطرق اللقاء إلى ملف الانتخابات وما جرى إنجازه حتى الآن، إضافة إلى الجهود الكفيلة بتحقيق المصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار في البلاد، وسبل التعاون المشترك بين البلدين.

والسبت، ناقش تكالة مع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي الأوضاع السياسية التي تمر بها ليبيا، وتنسيق الجهود بين المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة من أجل تحقيق التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية، للوصول لإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه كل الليبيين.

وبحث الطرفان تعزيز الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، خاصة المتعلقة بالتحضير للمؤتمر الجامع للمصالحة.