“تجمع شباب ليبيا” يدين حكومة “الدبيبة” لتطبيعها مع الاحتلال

الوطن| رصد

دان تجمع شباب ليبيا، نية رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة للتطبيع مع العدو الصهيوني، والذي عبر عنها لقاء وزيرة الخارجية بالحكومة المنتهية مع وزير خارجية العدو الصهيوني، والذي يعتبر تجاوز للحدود وانتهاك للقوانين الليبية.

واعتبر التجمع أن هذه التصرفات خيانة للأمانة وللمبادئ الوطنية، معتبراً أنها تهدد استقرار ليبيا السياسي وتضعف وحدة الأمة.

وطالب تجمع شباب ليبيا باستبدال المطبعين الفاسدين، بأشخاص ذوي كفاءة وأمانة وتفاني في العمل، داعياً إلى وحدة الصف ورفض أي تصرف يضر بالوحدة الوطنية.

ودعا التجمع، الشعب الليبي إلى الوقوف معًا في مواجهة الخروقات السافرة والتصرفات الفاسدة، معلنين أنهم لن يسمحوت للفساد والخيانة أن يسودا في ليبيا.

وأكد التجمع أنه يجب العمل لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي، وذلك من خلال تعديل لجنة 6+6 ووضع قوانين صارمة تنظم الانتخابات البرلمانية والرئاسية.