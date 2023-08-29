الليبيون ينتظرون اليوم نتائج تحقيق لجنة الدبيبة مع «المنقوش»

يترقب الليبيون، اليوم الثلاثاء، نتائج لجنة التحقيق التي شكلها عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، للتحقيق مع نجلاء المنقوش وزيرة خارجيته، على خلفية لقاء نظيرها الإسرائيلي.

وقرر الدبيبة، الأحد الماضي، إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيها وإحالتها إلى التحقيق.

وجاء القرار رقم «368» لسنة 2023، على خلفية لقاء المنقوش في روما قبل أسبوع مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

ونصت المادة الثانية من القرار على تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوي بمجلس الوزراء، تكون مهمتها التحقيق إداريا مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بشأن «ما ورد في التقرير المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبلها»، على أن تحيل اللجنة تقرير بنتائج أعمالها لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه ثلاثة أيام.

وبمقتضى المادة الثالثة جرى تكليف وزير الشباب فتح الله عبداللطيف الزني بتسيير العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي موقتاً.