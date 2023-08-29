يورشيا رفيو: خريطة الطريق الليبية المفضية للانتخابات باتت غير فعالة

ليبيا – شكك تقرير تحليلي نشرته صحيفة “يورشيا رفيو” الأميركية بتحقق أي أمل في حلول السلام في ليبيا في ظل مواجهة مستقبلها طريقا مسدودا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أشار إلى أن الاشتباكات المسلحة الأخيرة بين 2 من الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس ولدت سلسلة من الأحداث المزعزعة للاستقرار العام في البلاد.

ووفقا للتقرير باتت خريطة الطريق المفضية فعليا إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية غير فعالة لوجود مزيد من الاضطرابات الداخلية ففي النهاية ستصبح العاصمة بيئة صعبة بشكل متزايد للمنظمات الدولية ومنها منظمة “أطباء بلا حدود” المعلنة مؤخرا إنهاء عملياتها فيها.

ونبه التقرير لأهمية إبداء واشنطن استعدادها لدعم تشكيل سلطة حكومية بمهمة وحيدة هي قيادة البلاد لإجراء استحقاقات انتخابية نزيهة فيما يجب على مجالس النواب والاستشاري والرئاسي والقيادة العامة للقوات المسلحة وحكومة تصريف الأعمال توحيد صفوفها.

وتابع التقرير أن على هذه الجهات المحلية الفاعلة كافة تقديم التنازلات اللازمة للوصول إلى الهدف الانتخابي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أسرع وقت ممكن من خلال دعم عمل لجنة “6+6” والتوصل اتفاق يمكّن الجميع من التنافس النزيه.

وشدد التقرير على وجوب تحقيق لجنة الـ10 العسكرية المشتركة هدف توحيد الدوريات الأمنية للجانبين الممثلين فيها في الجنوب لتأمين حدود ليبيا واستمرار البناء على منجزات توحيد إدارة المصرف المركزي ولجنة مراقبة الإنفاق العام والتوزيع العادل للثروات.

واختتم التقرير بالإشارة إلى ضرورة المضي في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لضمان تجنيب البلاد مزيد من أعمال العنف المتوقع في حال توسعها انتقالها إلى السودان وخلق مزيد من اللا استقرار في النيجر.

ترجمة المرصد – خاص