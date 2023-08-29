مفوضية المجتمع المدني تستنكر تطبيع الدبيبة وتعتبره انتهاكا للتشريعات الليبية

الوطن| متابعات

استنكرت مفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي فرع طرابلس لقاء وزيرة خارجية بالحكومة المنتهية مع وزير خارجية الكيان الصهيوني.

وأضافت في بيان صادر عنها أنه تفاجأت بتصريح وزير خارجية الكيان الصهيوني الذي كشف فيه عن لقاء سري بينه وبين المنقوش في إيطاليا.

وأدانت اللقاء واعتبرته خيانة للدين والوطن واستهانة بحق مقدس من مقدساتنا وذلك لنيل الرضا من أجل الكراسي والمناصب.

وأكدت أن قضية فلسطين قضية الأمة المقدسة ولا يحق لاحد من كان أن يتلاعب بها أو يتنازل عنها أو يدخلها في على طاولة المساومات السياسية مهما كانت المبررات.