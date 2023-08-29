قبيلة الحساونة: حكومة الدبيبة نسفت التاريخ المُشرق للشعب الليبي

دان مجلس قبيلة الحساونة، لقاء نجلاء المنقوش، بوزير خارجية إسرائيل، إيلي كوهين، مطالبا بضرورة إسقاط حكومة الدبيبة.

وقال بيان صادر عن المجلس: “حكومة الدبيبة نسفت التاريخ المُشرق للشعب العربي الليبي، ومواقفه المتميزة لنصرة نضال وكفاح الشعب العربي الفلسطيني الشقيق”.

وأضاف “نرفض ما اقترفته حكومة الدبيبة وجميع أعضائها الذين ساهموا من في هذه الجريمة المُخلة، ونطالب بإسقاط حكومة الدبيبة، واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات قانونية عاجلة”.

وتابع “ندعو كل المكونات الاجتماعية والسياسية، إلى السير في نفس الطريق حتى تُكلل الجهود بإسقاط الخيانة والغدر، المساس بالثوابت الوطنية والسيادية مرفوض وبصورة نهائية، ولا يقُبل بشأنه أية حوارات”.