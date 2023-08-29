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ضبط 41 مهاجرا بوادي مرسيط جنوب نسمة

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت إدارة المهام الخاصة اليوم الثلاثاء ضبط 41 مهاجرا غير شرعي بوادي مرسيط جنوب نسمة.

وبينت إدارة المهام الخاصة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن المهاجرين اعترفوا بأن وجهتهم كانت العاصمة طرابلس.

وأشارت إدارة المهام الخاصة إلى أن المهاجرين الذين تم ضبطهم ينحدرون من 4 دول هي إثيوبيا والنيجر وإريتريا والسودان.

وأضافت إدارة المهام الخاصة أن المهاجرين أحيلوا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية (قسم الدوريات الصحراوية بني وليد)، وذلك لإستكمال باقي الإجراءات القانونية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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