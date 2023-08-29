أرحومة يلتقي عدداً من الخبراء بالأردن لبحث فرص تطوير منظومة العمل

التقى وزير العمل والتأهيل في الحكومة الليبية عبدالله الشارف أرحومة، خلال الزيارة التي قام للملكة الأردنية الهاشمية، عدداً من الخبراء والمستشارين والمتخصصين في مجالات العمل والتأهيل، والتفتيش العمالي والسلامة المهنية، والتشغيل والإستخدام والتدريب والتأهيل وتقنية المعلومات وكافة الأقسام.

وتم خلال اللقاء التباحث حول تطوير الوزارة ضمن الخطة الخماسية للوزارة في مجال التدريب والتأهيل المهني بمشاركة خبراء محليين ودوليين لخلق فرص عمل للباحثين عن العمل للدفع بهم في سوق العمل المحلي للحد من البطالة.

كما تم خلال لقاء الوزير مع الخبراء والمستشارين مناقشة اللمسات الأخيرة للتدريب الخارجي للباحثين عن العمل ضمن الخطة التدريبية للوزارة وخاصة بالمملكة الأردنية الهاشمية.