أكد مدير مكتب المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في روما، أرتورو فارفيللي، أننا أمام تعديل حكومي محتمل في ليبيا برعاية من يرون في هذا الحل وسيلة لتحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن نجلاء خبير إيطالي: المنقوش لم تحظَ بالتعاطف في ليبيا منذ فترة.

وقال فارفيللي، في تصريحات لموقع «ديكود 39» الإيطالي: “التفكير يتجه لتشكيل حكومة جديدة، على الرغم من أن تغيير التوازن الذي يحكم الاستقرار الليبي الحالي أمر حساس جداً، مع مخاطر بحدوث انجرافات خارج السيطرة”.

وأضاف ” ما حدث في ليبيا أمر خادع ولا مبرر له، فنجلاء المنقوش لم تحظ بالتعاطف في البلاد منذ فترة وكان يُنظر إليها دائمًا على أنها غريبة في الحكومة، فهي امرأة في عالم حيث الحقوق المتساوية بعيدة عن الواقع، وعاشت في الخارج، مع سلسلة من السلوكيات التي تعتبر غير مرحب بها.

وتابع “القضية الإسرائيلية تم استخدامها كذريعة، فمنصب المنقوش مرغوب فيه”.