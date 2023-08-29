أمريكا توجه رسائل شديدة اللهجة إلى إسرائيل بعد تسريب الاجتماع مع ليبيا

وجهت الإدارة الامريكية ، “رسائل احتجاج شديدة اللهجة إلى إسرائيل، بعد تسريب الاجتماع بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش”.

وأفادت “القناة 13” الإسرائيلية، بأن “القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، استدعى إيلي كوهين، وقدم له احتجاج بلاده على تسريب الاجتماع مع ليبيا.

وأضافت القناة الإسرائيلية، أن “الوزير كوهين رد بأن إسرائيل تتفهم المشكلة، وأنها لن تعبر بعد الآن عن رأيها علنا في هذا الشأن”، مشيرة، في الوقت ذاته، أنه أصر على أن الأمر لم يكن تسريبا متعمدا.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الأحد الماضي، عن “اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا”، مؤكدا أن “الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا”.