كوهين يرد لأول مرة على انتقادات كشف اجتماعه السري مع المنقوش

دافع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، بشدة عن ما تم نشره مؤخرا عن اجتماعه السري مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الليبية نجلاء المنقوش.

وأكد كوهين، عبر حسابه على منصة “إكس”، “تويتر سابقا” أن “وزارة الخارجية تستخدم قنوات علنية وسرية لتعزيز علاقات إسرائيل حول العالم”، مشددا على أن الإنجازات الملحوظة التي حققتها الوزارة خلال العام الماضي هي شهادة على فعالية مثل هذه الإجراءات والنشاطات التحضيرية السرية.

وأشار إلى “فتح سماء سلطنة عمان أمام الرحلات الجوية، واتفاقية تجارية مع دولة الإمارات، وسفارتين جديدتين للدول الإسلامية، وثلاث سفارات ستنتقل إلى القدس”، مؤكدا أن “ذلك لم يحدث دون إجراءات تحضيرية سرية وقيادة تحركات سرية عبر العديد من القنوات”.

وهاجم كوهين المعارضين السياسين في إسرائيل، قائلا: “من العار أن يسارع الذين لم يحققوا أي إنجاز يذكر، إلى الرد دون معرفة التفاصيل وإلقاء اللوم على تسرب لم يكن موجودا”، مؤكدا أن هذا الهجوم لن يثني وزارة الخارجية على القيام بواجبتها من أجل إقامة وتعزيز العلاقات مع أصدقائنا الكثيرين في العالم، وفي العالم العربي على وجه الخصوص، حسب قوله .