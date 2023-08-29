انباء عن استقالة وزير بحكومة الوحدة الوطنية اعتراضاً على لقاء روما

أفادت وكالة الأنباء الليبية، (الثلاثاء)، بأن وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، عادل جمعة، قدم استقالته من منصبه؛ اعتراضاً على «محاولة الحكومة تطبيع العلاقات» مع إسرائيل. لكن منصة «حكومتنا» نشرت في وقت لاحق أن جمعة قد حضر اجتماعا حكوميا في نفي على ما يبدو لنبأ استقالته.

جاء ذلك على خلفية لقاء جمع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

ونقلت الوكالة الليبية، التي تتخذ من بنغازي مقراً لها، عن وزير الدولة قوله إن سلوك حكومة الوحدة «خيانة عظمى للدين الإسلامي، وللثوابت الوطنية والعربية، وهو أمر شائن للغاية، وبداية لانتكاس الهوية العربية».

ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من حكومة «الوحدة الوطنية» بخصوص استقالة الوزير.