حورية الطرمال: بحثت مع وفد أردني مشكلة ارتفاع حالات العقم

التقت وزير الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “حورية الطرمال” اليوم الثلاثاء، عضو الوفد الطبي الأردني الزائر “حسين الطراونة” المتخصص بأمراض العقم والخصوبة والانجاب،

وشارك في اللقاء “حواء عادل أباعلي” مدير مركز سبها للمساعدة على الخصوبة والانجاب، و مستشارة الوزيرة نجاة المحجوب عن ملف العقم.

وتمت مناقشة ارتفاع حالات العقم بالمنطقة الجنوبية وخاصة حالات النساء بالبطانة المهاجرة، حيث أفاد عضو الوفد الطبي الزائر أنه تم إجراء حوالى 1200 حالة كشف، وعمليات مناظير وحقن مجهرى بالتعاون مع الأطقم الوطنية.

كما زار الوفد مدينة مرزق ومركز الزنتان، وجارٍ التنسيق لزيارة مدن صبراتة والزاوية وسرت وزوارة وأوباري وغات .