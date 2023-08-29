الشح: التبريرات للقاء المنقوش بكوهين “سمجة” لا يقبلها الأطفال

ليبيا – رأى المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الاستشاري أشرف الشح، أن المراهقة السياسية وصلت لمداها والتبريرات للقاء نجلاء المنقوش بوزير الخارجية الاسرائيلي “سمجة” لا يقبلها الأطفال.

الشح قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الاحرار” التي تبث من تركيا الأحد وتابعته صحيفة المرصد إن المنقوش تقول بأن لقاء عارض أثناء اللقاء بوزير خارجية الايطالي وهو أمر غير منطقي.

وتابع: “هل كنتم جالسين في قهوة والتقيتم؟ اللقاءات بين وزراء الخارجية لا تتم إلا بتنسيق، مفروض أن من كتب بيان التبرير يجب أن يحاسب لأنه ضحك على العقول وكان الأشرف أن تقولوا التقينا واللقاء جاء في إطار الاتفاق السياسي وسباق التنازلات بيننا وبين حفتر لمن يبقى في المشهد السياسي، لكن القول بأنه لقاء عارض شددنا فيه على القضية الفلسطينية هذا متاجرة رخيصة لا يقبلها أحد ولا يمكن الاستماع لها وتصرف الدبيبة كما توقعته يثبت أنه لا يستطيع أن يتحمل المسؤولية وينهار في أبسط المواقف”.

كما أضاف: “نعرف أن المنقوش لا تتحرك إلا بعلم الدبيبة وابن اخته ابراهيم الدبيبة، واليوم أن تضحي بها وتحرقها في سبيل البقاء في السلطة هذه تعد انتهازية غير مقبولة ودليل على انعدام المواقف الرجولية أثناء الأزمات والشخص لا يتحمل مسؤولية أفعاله وأن يقف ويبرر ويحاجج من ينتقده ولا يهرب من المسؤولية ويلبسها لغيره ليخرج ويقول مبررات هذا الموقف”.

ورأى أن إيطاليا أو إي دولة غربية تريد لعب دور في الملف الليبي بتنسيق لقاءات سواء مع اسرائيل أو غيرها والفكرة في من يقبل ويرضخ ويُقاد لطاولات وجلسات لا مصلحة له فيها ولا لشعبه واستقراره، مبيناً أن الرواية التي قالتها الخارجية ليست متماسكة وغير مقنعه بحسب قوله.

وتابع: “بيان وزير خارجية الهادي الحويج، في 1 سبتمبر 2019 قال نتمنى أن تطبع مع اسرائيل واليوم يخرج ببيان يستنكر ما قامت به المنقوش وهذا استغلال دنيء غير مقبول ولا يعني أننا نسكت عن هذه الفضيحة والتصرف الصبياني الذي قام به الدبيبة الآن وأنه يتبرأ ويجعل من المنقوش كبش فداء يجب أن تتحمل مسؤولياتك وتكون رجل في هذه المواقف. وحتى لو اعدم المنقوش المسؤولية لا يستطيع ان ينكرها الدبيبة لأنها لابسته”.

وأعرب عن استيائه من طريقة التعامل مع مثل هذه التبعات فالدبيبة أصدر قرار بعد 7 ساعات من صدور الخبر في ظل صمت الحكومة ومراقبة ردود الفعل والمظاهرات خرج بعدها بقرار إيقافها عن العمل وكأنه يقول لليبيين أنه لم يعلم بهذا إلا من الليبيين وهذا استهتار ومعناه أنه يريد الهروب من المسؤولية.