ليبيا.. اتحاد ثوار مصراتة: لا نعترف بحكومة “دبيبة”

أكد اتحاد ثوار مصراتة، عدم اعترافه بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، كونها حكومة مرتبطة بأجندات خارجية.

ويأتي البيان، على خلفية لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي، والذي كشف عنه الناطق السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للعالم العربي، أوفير جندلمان.

وقال في تدوينة عبر منصة (إكس): إنه “جرى رفع السرية: وزير الخارجية الإسرائيلي عقد الأسبوع الماضي لقاءً تاريخياً في إيطاليا مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش”، مضيفاً أنه تم التباحث حول إقامة تعاون بين البلدين، مشيراً إلى أن هذه هي الخطوة الأولى في إقامة علاقات رسمية. وأن دائرة السلام الإقليمية تتوسع”.

وأكد بيان ثوار مصراتة، أننا نرى من متصدري المشهد استخفافاً منقطع النظير بتاريخ الأمة الليبية وتضحياتها ضد الاستعمار التقليدي والحديث، مستطرداً أن التركيبة الموجودة اليوم على الساحة الليبية والمتمثلة في الجهات التشريعية والتنفيذية لا تمثل ارادة وطموح الشعب بل تخدم مصالحهم الشخصية.

وأشار البيان إلى أن الجهات التشريعية والتنفيذية في ليبيا مرتبطة بأجندات خارجية وعلى علاقة مع العدو الإسرائيلي، مؤكداً أن حكومة دبيبة لم تقم بالمهام المنوطة بها وهي الإعداد للانتخابات وصياغة الدستور وبهذا فإننا لا نعترف بها حكومة لليبيا.

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ودعا إلى ضرورة تشكيل حكومة تسييرية يشارك فيها كل مكونات الشعب الليبي وتكون ذات اختصاصات محددة لمدة زمنية معينة، ومحاسبة كل من أخطأ في حق الشعب الليبي كائناً من كان حتى ينال جزاءه ويكون عبرة لمن بعده.

وحمل البيان: “كل الساسة الموجودين الآن المسؤولية على ما حدث وما يمكن أن يحدث من اختراقات أمنية ومهزلة سياسية قد تزيد من تعقيد المشهد”.

وأكد اتحاد ثوار مصراتة استعداده لتبني الموقف بالتنسيق مع باقي اتحادات ثوار ليبيا وكل الجهات ذات العلاقة من أجل سلامة الشعب الليبي وأراضيه المحتلة.