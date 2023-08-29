“مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية” يبحث رفع المستوى الاقتصادي والخدمي 

الوطن| متابعات

التقى رئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية المكلف “أ.محمد البصير” مع عددا من المسؤولين والناشطين بمنطقة الفجيج.

وناقش خلال اللقاء رفع المستوى الاقتصادي والخدمي في مدينة سبها خاصة وفي المنطقة الجنوبية عامة، والاهتمام بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في مناطق وادي الحياة على وجه العموم.

وأكد الحاضرون تجديد دعمهم الكامل للحكومة الليبية، مقدمين عظيم امتنانهم لديوان رئاسة مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية على أدائه الكبير اتجاه الجنوب ، ودوره الواضح والفعال حيال المشكلات والصعوبات التي تواجه أهل الجنوب ، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها للتقليل من معاناتهم، مؤيدين في الوقت نفسه فكرة إنشاء الديوان الذي سهل على سكان المنطقة الجنوبية كل ما كان صعبا وعسيرا في السابق، ومن ثم الحصول على حقوقهم المشروعة والمستحقة أسوة ببقية الأقاليم.