مؤسسة النفط: تدريب 1400 خريج في 5 مدن ليبية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لخريجي التخصصات النفطية.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط عبر مكتبها الإعلامي أن برنامج تدريب المجموعة الثانية لخريجي التخصصات النفطية يستهدف 1400 متدرب على خمس مدن هي طرابلس وبنغازي وطبرق والزاوية وبراك.

وأشارت المؤسسة إلى أنه سيكتمل تدريب ما يقرب من 600 متدرب الأسبوع القادم ليصبح الإجمالي 2000 متدربا بزيادة 1000 متدرب عن المخطط الأصلي.

ولفتت المؤسسة إلى أنه يستمر استكمال الترتيبات اللازمة للبرنامج التدريبي مشيرا إلى أنه يجري التجهيز لمتابعة التوزيع على باقي المدن بعد تقييم واختيار المراكز في المدن المطلوبة.

وأكدت المؤسسة إطلاق مركز اتصالات لاستقبال استفسارات المتدربين بشأن البرنامج التدريبي وذلك خدمة للمتدربين موضحة أنه جرى استقبال 1300 اتصال في أول يوم.