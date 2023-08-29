كرموس: لقاء المنقوش كارثة كبرى في حق المجتمع الليبي

ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا، على لقاء نجلاء المنقوش بوزير خارجية “الاحتلال الإسرائيلي”.

كرموس قال في تصريح لمنصة “فواصل” إن لقاء المنقوش بوزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي كارثة كبرى في حق المجتمع الليبي الذي ظل محافظاً على دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال ورفضه قيام دولة إسرائيلية في فلسطين تحت أي اسم.

وأشار إلى أن ما قامت به المنقوش يضرب بعرض الحائط كل قرارات رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويضعها تحت طائلة قانون العقوبات الليبي الذي يحرم هذا الفعل.

وحث مؤسسات المجتمع المدني أن تدعو إلى التظاهر لمعاقبة كل من كان له يد في ذلك وإسقاط “حكومة الوحدة الوطنية”.