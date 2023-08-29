رويترز: دبيبة نسق للقاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي

قالت وكالة رويترز، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة طلب من إيطاليا ترتيب اجتماع وزيرة الخارجية الموقوفة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، على أمل الحصول على دعم أمريكي ودولي أقوى لحكومته.

ونقلت الوكالة، عن مسؤول ليبي لم تسمه، قوله إن الحكومة تخشى أن يضعف الدعم الدولي لها ويختفي.

ونقلت أيضاً عن مصدر دبلوماسي إيطالي، تأكيدات حول وجود اتصال لبعض الوقت بين الخارجيتين قبل الاجتماع، وطلبهما مساعدة روما في تحديد مكان الاجتماع.

وقال رئيس مركز إيطالي لاستشارات المخاطر السياسية فرانشيسكو جاليتي، إن استضافة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني للاجتماع تهدف إلى رفع مكانة إيطاليا الدبلوماسية لكن هذه الخطوة ارتدت عليها.

وزعمت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، أن الاجتماع كان عارضا وغير رسمي.

وأكد مسؤول إسرائيلي لـ”رويترز” أن الاجتماع استمر ساعتين، وجرى التمهيد له عبر أعلى المستويات في ليبيا، وأن دبيبة يرى إسرائيل كجسر محتمل للغرب والإدارة الأمريكية.

وكشفت جريدة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية أن اللقاء كان حلقة من سلسلة لقاءات سرية جرت على مدار السنوات الماضية لمسؤولين ليبيين وإسرائيليين.