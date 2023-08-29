“المنفي” يبحث مع “هورندال” مسار المصالحة الوطنية وسبل تحقيق الاستقرار

الوطن|متابعات

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا “كارولاين هورندال” ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك لانتهاء فترة عملهافي ليبيا، معبراً عن شكره العميق لجهودها التي بذلتها خلال فترة عملها في ليبيا، والتي أسهمت بشكل كبير في تطوير العلاقات بين ليبياوالمملكة المتحدة.

وتناول اللقاء أهمية مسار المصالحة الوطنية والتعاون المشترك مع الجميع، وسُبل إيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا، وتوحيد الجهو دللوصول إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أسس سليمة تلبية لتطلعات الشعب الليبي.