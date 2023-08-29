بعد شائعات استقالته.. وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يشارك في اجتماع

بعد تردد شائعات حول استقالة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، شارك عادل جمعة في اجتماع لجنة مراجعة العقود المتعثرة بقطاع التعليم في كافة المراقبات التعليمية لوضع الحلول اللازمة.

وبينت منصة “حكومتنا” أن وكيل وزارة التعليم ورئيس اللجنة مسعودة الأسود، أكد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء بديوان مجلس الوزراء، إكمال اللجنة مطابقة كل العقود واعتماد العقود السليمة منها، وإعطاء الأولوية للمعلمين من أصحاب الجداول المدرسية، بعد مراجعة جميع العقود المحالة من مراقبات التربية والتعليم بالبلديات إلى وزارة الخدمة المدنية والتأكد من صحة إجراءاتها وضمان استمرار العمل بها.

وأصدر رئيس الوزراء تعليماته لوزارة المالية، باعتماد نتائج اللجنة، والعمل لاستكمال الإجراءات المالية على أن يكون العمل في كل القطاعات بهذه الآلية، مشيدا بجهود اللجنة وإنجازها عملها قبل بداية العام الدراسي الجديد.