البيوضي: بحسب التايمز المنقوش غادرت حفاظًا على حياتها ولم توقف أو تقال

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قال المرشح للانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي أن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش غادرت حفاظا على حياتها وأنها لم توقف عن العمل أو تتم إقالتها بحسب تقرير مفاصل للتايمز الأمريكية.

وتابع البيوضي :”الأهم هو أن التقرير وصف عبدالحميد الدبيبة برئيس حكومة الإدارة الغربية (في ليبيا) وأنه في حالة انهيار وتآكل سياسي بسبب الضغط المتزايد لإسقاط حكومته”.

وذكر المرشح أن ما لا يدركه الدبيبة أن هذا النوع من التقارير يمثل ضربة كبرى له وسيزيد من مفاعيل تفكيكه.

وأكد البيوضي أن هذا التقرير تأكيد ضمني بأن محاولته الأخيرة كانت قفزة في الهواء، وسيصبح مشروع تشكيل حكومة جديدة أكثر دعما وقبولا من أي وقت مضى.