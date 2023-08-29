مبعوث الرئيس الفرنسي: حريصون على تحقيق الاستقرار في ليبيا

أكد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا “بول سولير”، حرص بلاده على تحقيق الاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء.

وأشار المبعوث الفرنسي خلال اللقاء الذي جرى بمقر المجلس الرئاسي بحضور السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفي مهراج إلى أن بلاده تدعم رؤية المجلس الرئاسي والخطوات المتكاملة للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، مشيداً بعمل اللجنة المالية العليا، والتقدم المُحرز في ملف توحيد المؤسسة العسكرية والمصالحة الوطنية.

ودعا المبعوث الفرنسي رئيس المجلس الرئاسي للمشاركة في مؤتمر السلام بباريس في نوفمبر القادم مؤكدا على عمق العلاقات المشتركة التي تجمع ليبيا وفرنسا.

بدوره أكد المنفي، أن المجلس الرئاسي يسعى لإنهاء كافة المراحل الانتقالية عبر انتخابات شفافة يشارك فيها كل الليبيين دون إقصاء أو تهميش وذلك بدعم مخرجات لجنة ( 6+6) والبناء عليها عبر توسعة المشاركة والحوار لتذليل ما تبقى من نقاط مختلف عليها وأهمية توحيد كل المؤسسات لتسهيل إجراء الانتخابات وقبول نتائجها، كما أكد عزمه المباشرة في تعزيز التوافقات المنجزة لتشمل المؤسسات المعنية والقوى السياسية الفاعلة، وذلك بالتنسيق الوثيق مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.