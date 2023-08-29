الدبيبة يصدر تعليمات هـامة بشأن العقود المتعثرة بقطاع التعليم

عقدت لجنة مراجعة العقود المتعثرة بقطاع التعليم في كافة المراقبات التعليمية، اجتماعا اليوم الثلاثاء بديوان مجلس الوزراء، لوضع الحلول اللازمة، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ووزير الخدمة المدنية.

وأكدت وكيل وزارة التعليم ورئيس اللجنة مسعودة الأسود، إكمال اللجنة مطابقة كل العقود واعتماد العقود السليمة منها، وإعطاء الأولوية للمعلمين من أصحاب الجداول المدرسية، بعد مراجعة جميع العقود المحالة من مراقبات التربية والتعليم بالبلديات إلى وزارة الخدمة المدنية والتأكد من صحة إجراءاتها وضمان استمرار العمل بها.

وأصدر رئيس الوزراء تعليماته لوزارة المالية، باعتماد نتائج اللجنة، والعمل لاستكمال الإجراءات المالية على أن يكون العمل في كل القطاعات بهذه الآلية، مشيدا بجهود اللجنة وإنجازها عملها قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وعلى ذات الصعيد، أعلنت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الثلاثاء عن إحالة بيانات المستهدفين بالإفراجات المالية في قطاع التربية والتعليم البالغ عددهم 28,063 ألفا من 87 مراقبة على مستوى ليبيا، على أن يبدأ صرف مرتباتهم شهر سبتمبر المقبل.