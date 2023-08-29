فصائل فلسطينية: لقاء “المنقوش وكوهين” أهان الشعب الليبي

عقبت فصائل فلسطينية على اللقاء الذي جرى بين وزير الخارجية الصهيوني إيلي كوهين ووزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي وكشفت عنه تل أبيب، أمس الأول الأحد.

وعبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن صدمتها” بشأن اللقاء الذي جرى بين كوهين والمنقوش وقال باسم نعيم رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية بحركة حماس إن “هذه اللقاءات وأي أنشطة أخرى تشرعن وجود الكيان الصهيوني على أرضنا المحتلة مرفوضة ومستنكرة، مضيفا إن هذا اللقاء يمثل ضوءًا أخضر لهذه العصابة للاستمرار في سياساتها الفاشية وجرائمها.

من جانبها أدانت حركة الجهاد الإسلامي “بشدة” اللقاء بين “ما يسمى بوزير الخارجية الصهيوني ووزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وأعربت الحركة عن استنكارها وإدانتها الشديدة لهذا اللقاء.

وأضافت “إننا نثق بأن الشعب الليبي الشقيق لا يقبل يمثل هذه اللقاءات وهو شعب حر يرفض التطبيع ولا يخضع للابتزاز السياسي والمساومة على مواقفه الثابتة من القضية الفلسطينية”.

كما أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن اللقاء هو بوابة للتطبيع، ويعد إهانة خطيرة للشعب الليبي الذي سطر تاريخا من الوفاء لفلسطين وقضايا الأمة العربية، وللشهداء الأبطال من أبناء ليبيا الذين استشهدوا في مواجهة العدو الصهيوني والعدوان الاستعماري على الأرض العربية”.

وأضافت: “نجزم أن هذه اللقاءات لا تمثل بالمطلق إرادة الشعب الليبي العظيم، صاحب التاريخ المشرف في الدفاع عن القضية الفلسطينية ومقدسات الأمة، محذرة من خطورة هذه السياسات، وما يترتب عنها من فتح أبواب ليبيا أمام العدو الصهيوني للعبث بأمنها ونهب مقدراتها، وتشريع الاعتراف به وشدّدت الجبهة على أن “شعب الشهيد الرمز الخالد عمر المختار، لم ولن يقبل التطبيع مع الكيان الصهيوني”.