مؤسسة النفط تدرب 1400 خريجاً في 5 مدن ليبية

أعلنت مؤسسة النفط الليبية اليوم الثلاثاء عن انطلاق برنامج تدريب المجموعة الثانية لخريجي التخصصات النفطية في 5 مدن، وهي طرابلس وبنغازي وطبرق والزاوية وبراك، استكمالاً لفعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لخريجي التخصصات النفطية.

وقالت المؤسسة إن عدد المتدربين بلغ 1400 متدرباً مقسمين على 5 مدن في المرحلة الثانية، وسيكتمل تدريب ما يقارب 600 متدرب الأسبوع القادم، ليصبح الإجمالي 2000 متدرباً بزيادة 1000 متدرب عن المخطط الأصلي.

وأشارت إلى أنه سيستمر استكمال الترتيبات اللازمة لاستكمال البرنامج التدريبي والتجهيز قائم لمتابعة التوزيع على باقي المدن بعد تقييم واختيار المراكز في المدن المطلوبة.

كما لفتت إلى أنه وخدمة للخريجين من مختلف المدن تم إطلاق مركز اتصالات لاستقبال استفسارات المتدربين بشأن البرنامج التدريبي وقد استقبل 1300 اتصالاً في اليوم الأول.

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