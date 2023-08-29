“أبوزريبة” و”الشكري” يناقشان آلية تطوير الأداء الأمني ورفع كفاءته

الوطن| متابعات

عقد وزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواء “عصام أبوزريبة” ظهر اليوم الثُـلاثاء، في مكتبه بِبنغازي، اجتماعًا مع مدير إدارة التخطيط الأمني بالوزارة اللواء “ونيس الشكري” لمناقشة آلية تطوير الأداء الأمني ورفع الكفاءة الأمنية لدى الجهات التابعة للوزارة.

واستعرض خلال الاجتماع الخطط الاستراتيجية لوزارة الداخلية التي تشرف عليها إدارة التخطيط الأمني من تنفيذ البرامج التدريبيةلمكونات الوزارة للارتقاء ومواكبة التطور في عدة مجالات أمنية.

وأعرب أبوزريبة عن إعجابه بالجهود التي بذلتها إدارة التخطيط الأمني، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من العمل والجهد للرقى بالعمل الأمني خلال الفترة القادمة.