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“أبوزريبة” و”الشكري” يناقشان آلية تطوير الأداء الأمني ورفع كفاءته

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

عقد وزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواءعصام أبوزريبةظهر اليوم الثُـلاثاء، في مكتبه بِبنغازي، اجتماعًا مع مدير إدارة التخطيط الأمني بالوزارة اللواءونيس الشكريلمناقشة آلية تطوير الأداء الأمني ورفع الكفاءة الأمنية لدى الجهات التابعة للوزارة.

واستعرض خلال الاجتماع الخطط الاستراتيجية لوزارة الداخلية التي تشرف عليها إدارة التخطيط الأمني من تنفيذ البرامج التدريبيةلمكونات الوزارة للارتقاء ومواكبة التطور في عدة مجالات أمنية.

وأعرب أبوزريبة عن إعجابه بالجهود التي بذلتها إدارة التخطيط الأمني، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من العمل والجهد للرقى بالعمل الأمني خلال الفترة القادمة.

الوسوم

#بنغازي الامن اللواء ” عصام ابوزريبة ” ليبيا

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الوطن الليبية

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