“تكالة” يبحث مع المبعوث الفرنسي ملفي الانتخابات والمصالحة الوطنية بليبيا

استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي محمد تكالة اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، رفقة السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة إن الاجتماع تركز حول مناقشة الأحداث السياسية الجارية في ليبيا، وخاصةً فيما يتعلق بملف الانتخابات والمصالحة الوطنية، والجهود التي يبذلها المجلس في هذا الشأن.

وأضاف المكتب الإعلامي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة العلاقات الثنائية بين ليبيا وفرنسا، وسبل تعزيزها لصالح البلدين.

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