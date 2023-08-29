المنفي يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا

الوطن|متابعات

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير مساء اليوم الثلاثاء، إذ نقل تحياتالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، داعياً إياه للمشاركة في مؤتمر السلام بباريس.

وأشار الرئيس إلى أنه يسعى لإنهاء كافة المراحل الانتقالية عبر انتخابات شفافة يشارك فيها كل الليبيين دون إقصاء أو تهميش وذلك بدعممخرجات لجنة ( 6+6) والبناء عليها عبر توسعة المشاركة والحوار لتذليل ما تبقى من نقاط مختلف عليها وأهمية توحيد كل المؤسساتلتسهيل إجراء الانتخابات وقبول نتائجها، كما أكد عن عزمه على المباشرة في تعزيز التوافقات المنجزة لتشمل المؤسسات المعنية والقوىالسياسية الفاعلة وذلك بالتنسيق الوثيق مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

ومن جهته أكد المبعوث الفرنسي أن الجمهورية الفرنسية حريصة على تحقيق الاستقرار في ليبيا و عمق العلاقات المشتركة التي تجمعالبلدين الصديقين، كما تدعم الجمهورية رؤية المجلس الرئاسي والخطوات المتكاملة للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، مشيداً بعمل اللجنةالمالية العليا، والتقدم المُحرز في ملف توحيد المؤسسة العسكرية والمصالحة الوطنية.