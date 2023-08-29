خارجية الحكومة الليبية تؤكد موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية

استقبل وزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج بمقر ديوان الوزارة في مدينة بنغازي القنصل الفلسطيني عماد العتيلي.

وجاء اللقاء لإيضاح موقف الحكومة الليبية الرسمي والثابت اتجاه القضية الفلسطينية وما قامت به خارجية الحكومة المنتهية بلقائها وزير خارجية الكيان الاسرائيلي.

وقال الحويج أن هذا التصرف لا يمثل الحكومة الليبية المنتخبة من مجلس النواب الجسم الشرعي الوحيد للبلاد ولا يمثل الشعب الليبي ومبادئه الوطنية والراسخة اتجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد على دعم الحكومة الليبية وموقفها الثابت اتجاه وحدة الصف الفلسطيني، لافتاً إلى أن الحفاظ على القضية الفلسطينية العادلة من أساسيات السياسة الخارجية الليبية.

وأبلغ القنصل العام لدولة فلسطين في ليبيا تحيات وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالك، مؤكدا

أن رسالة الشعب الليبي كانت واضحة منذ اللحظات الأولى في رفضه لأي تعامل مع الكيان الاسرائيلي.

وأعرب عن امتنانه للموقف الوطني للحكومة الليبية وشعبها الأبي، مثمناً عالياً وقوف الحكومة والشعب الليبي مع القضية الفلسطينية.

وفي رسالة رمزية تم رفع العلم الفلسطيني على سارية وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، في إشارة إلى أن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني البطل شعب الجبارين هما من أولويات السياسة الخارجية الليبية.