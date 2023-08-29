العريبي يطلع على سير عمل مشروع إنشاء الجسور الجديدة في مدينة بنغازي

اطلع رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، حاتم العريبي، اليوم الثلاثاء، على سير عمل مشروع إنشاء الجسور الجديدة في مدينة بنغازي.

وقال بيان صادر عن لجنة إعادة الإعمار والاستقرار: “التقى رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل المصرية، القائمة بأعمال تنفيذ مشروع إنشاء الجسور الجديدة في مدينة بنغازي، هاني ضاحي، ومساعد رئيس الشركة للمشروعات الخارجية أحمد سيف جلال”.

وأضاف البيان “يأتي هذا اللقاء لمناقشة الأعمال الحالية التي تقترب من النهاية والتمهيد للبدء في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والاستراتيجية بمختلف المدن الليبية في الفترة المقبلة”.