ليبيا الان

العريبي يطلع على سير عمل مشروع إنشاء الجسور الجديدة في مدينة بنغازي

تم النشر منذُ 39 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اطلع رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، حاتم العريبي، اليوم الثلاثاء، على سير عمل مشروع إنشاء الجسور الجديدة في مدينة بنغازي.

وقال بيان صادر عن لجنة إعادة الإعمار والاستقرار: “التقى رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل المصرية، القائمة بأعمال تنفيذ مشروع إنشاء الجسور الجديدة في مدينة بنغازي، هاني ضاحي، ومساعد رئيس الشركة للمشروعات الخارجية أحمد سيف جلال”.

وأضاف البيان “يأتي هذا اللقاء لمناقشة الأعمال الحالية التي تقترب من النهاية والتمهيد للبدء في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والاستراتيجية بمختلف المدن الليبية في الفترة المقبلة”.

الوسوم

إعادة الإعمار العريبي بنغازي ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك